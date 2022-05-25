Nokia: 6G teknolojisi yakında geliyor

Nokia CEO'su, 6G teknolojisinin çok uzakta olmadığını söyledi. CEO, bu teknolojide ilk sırada akıllı telefonların olmayacağını da ekledi.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, 6G teknolojisi hakkında şimdiden oldukça yoğun çalışıyor.

Finlandiya merkezli şirket, telefonların ve diğer internet özellikli cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan telekom ağları kuruyor.

2030'da 6G geliyor

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir panelde konuşan Nokia CEO'su Pekka Lundmark, 6G'nin 2030 civarında ticari piyasaya girmesini beklediğini söyledi.

6G'ye öncülük eden cihazlar, telefonlar olmayacak

Lundmark, dünyanın akıllı telefon kullanmaktan akıllı gözlük ve yüze takılan diğer cihazları kullanmaya ne zaman geçeceği konusunda da açıklamalarda bulundu.

6G gelmeden önce böyle bir geçişin olacağını söyleyen Nokia CEO'su, “O zamana kadar, bugün bildiğimiz akıllı telefon kesinlikle artık en yaygın arayüz olmayacak. Bunların çoğu doğrudan vücudumuzun içine işlenecek.” dedi.