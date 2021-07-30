Nokia, 7 yıl sonra tablet pazarına geri dönüyor

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 7 yıl sonra yeni bir tablet piyasaya sürecek. Nokia T20 olarak adlandırılan tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasına olan ilginin azalmasına neden olmuştu. Ancak tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı. OnePlus ve Vivo gibi telefon üreticileri, tablet pazarına girmeye karar verdi.

NOKIA DA PAZARA GİRİYOR

HMD Global çatısı altında hizmet veren Finlandiyalı şirket Nokia, 7 yıl aradan sonra yeniden tablet pazarına adım atıyor. Markanın piyasaya süreceği yeni tablet, Nokia T20 olarak adlandırılacak.

(Görsel: 2014'te satışa çıkan Nokia N1)

NOKIA T20 ÖZELLİKLERİ

F20RID1A012 ve F20RID1A016 model numaralı iki farklı versiyonu olacak Nokia T20'nin biri yalnızca Wi-Fi desteği sunarken, diğeri 4G/LTE modem içermesi sayesinde hücresel ağlara bağlantı imkanı da sunacak.

10.36 inç ekrana sahip olacak yeni Nokia T20, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile giriş-orta segmentte konumlanacak.

Tabletin Wi-Fi versiyonu 255 dolar, 4G/LTE destekli versiyonu ise 280 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

(Görsel: 2014'te satışa çıkan Nokia N1)

Son aylarda tablet satışlarının yükselmesi nedeniyle, gelecekte daha fazla telefon üreticisinin tablet pazarına girmesi bekleniyor.

Dünya genelindeki tablet sevkiyatlarının bu yıl yüzde 1.8 artarak 166.5 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.