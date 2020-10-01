Nokia, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

HMD Global, Android 11 güncellemesini yayınlayacağı takvimi açıkladı. Takvime göre, hangi Nokia modelinin güncellemeyi ne zaman alacağını sizler için listeledik.

Apple, iPhone'lara yeni işletim sistemi güncellemesi getirmek konusunda oldukça rahat, çünkü çok sayıda farklı modelle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Android işletim sistemi ise dünya genelinde milyonlarca akıllı telefonda kullanıldığı için hem işletim sistemi güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini zamanında yapabilmek büyük önem taşıyor.

EN HIZLISI NOKIA

Nokia, kullanıcılarına en yeni android güncellemelerini sunma konusunda diğer dev rakiplerini geride bırakmış durumda.

Araştırmaya göre son iki yılda HMD Global tarafından satılan Nokia telefonlarının yüzde 96'sı, Android'in en yeni sürümünü kullanıyor.

Android 10 konusunda da elini çabuk tutan Nokia, güncellemenin dağıtımını neredeyse bitirdi ve Android 11 üzerinde çalışmalara başladı.

NOKIA, ANDROID 11 GÜNCELLEME TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

Android 10 güncelleme takvimini herkesten önce paylaşan Nokia, şimdi de Android 11 takvimini paylaşarak rakiplerini geçmeyi başardı. İşte takvime göre Android 11 güncellemesi alacak Nokia modelleri:

Ekim 2020 - Mart 2021

Nokia 8.1

Nokia 8.3 5G

Nokia 2.2

Nokia 5.3

Ocak 2021 - Mart 2021

Nokia 1.3

Nokia 4.2

Nokia 2.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

Ocak 2021 - Haziran 2021

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView

Nisan 2021 - Haziran 2021

Nokia 1 Plus

Nokia 9 Pureview

Nokia'nın, önümüzdeki süreçte listeye yeni modelleri de eklemesi bekleniyor.