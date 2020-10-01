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    Nokia, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

    HMD Global, Android 11 güncellemesini yayınlayacağı takvimi açıkladı. Takvime göre, hangi Nokia modelinin güncellemeyi ne zaman alacağını sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 16:51
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    Nokia, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

    Apple, iPhone'lara yeni işletim sistemi güncellemesi getirmek konusunda oldukça rahat, çünkü çok sayıda farklı modelle uğraşmak zorunda kalmıyor.

    Android işletim sistemi ise dünya genelinde milyonlarca akıllı telefonda kullanıldığı için hem işletim sistemi güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini zamanında yapabilmek büyük önem taşıyor.

    EN HIZLISI NOKIA

    Nokia, kullanıcılarına en yeni android güncellemelerini sunma konusunda diğer dev rakiplerini geride bırakmış durumda.

    Araştırmaya göre son iki yılda HMD Global tarafından satılan Nokia telefonlarının yüzde 96'sı, Android'in en yeni sürümünü kullanıyor.

    Android 10 konusunda da elini çabuk tutan Nokia, güncellemenin dağıtımını neredeyse bitirdi ve Android 11 üzerinde çalışmalara başladı.

    Nokia, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı #1

    NOKIA, ANDROID 11 GÜNCELLEME TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

    Android 10 güncelleme takvimini herkesten önce paylaşan Nokia, şimdi de Android 11 takvimini paylaşarak rakiplerini geçmeyi başardı. İşte takvime göre Android 11 güncellemesi alacak Nokia modelleri:

    Ekim 2020 - Mart 2021

    • Nokia 8.1
    • Nokia 8.3 5G
    • Nokia 2.2
    • Nokia 5.3

    Ocak 2021 - Mart 2021

    • Nokia 1.3
    • Nokia 4.2
    • Nokia 2.3
    • Nokia 2.4
    • Nokia 3.4

    Ocak 2021 - Haziran 2021

    • Nokia 3.2
    • Nokia 7.2
    • Nokia 6.2
    • Nokia 1 Plus
    • Nokia 9 PureView

    Nisan 2021 - Haziran 2021

    • Nokia 1 Plus
    • Nokia 9 Pureview

    Nokia'nın, önümüzdeki süreçte listeye yeni modelleri de eklemesi bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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