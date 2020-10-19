Nokia, Ay'a 4G telefon şebekesi kurmaya hazırlanıyor

Nokia, NASA'dan aldığı 14.1 milyon dolarlık fon ile Ay yüzeyine 4G telefon şebekesi kurmaya çalışacağını duyurdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Geçtiğimiz haftalarda, Google ve Qualcomm'dan 230 milyon dolarlık yatırım alan HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, şimdi de NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir fon aldığını duyurdu.

AY'A 4G ŞEBEKESİ KURACAK

Nokia, NASA ile yaptığı iş birliği kapsamında, Ay'a 4G cep telefonu bağlantısı ulaştırmaya yönelik çalışmalar yapacak ve uydumuza bir 4G şebekesi inşa etmeye çalışacak.

ASTRONOTLAR AY'DAN PAYLAŞIM YAPABİLECEK

NASA ve Nokia'nın birlikte çalıştığı bu proje, gelecek yıllarda Ay'a gidecek astronotların Ay'da yaşadıkları deneyimleri sosyal medya üzerinden paylaşmalarını sağlayacak.

Aynı zamanda Ay'a gidecek araçlar ve orada kurulacak üs bölgesi de Nokia'nın 4G şebekesinden faydalanacak.

Peki neden 5G değil de 4G? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. 5G frekans hızları daha kısa mesefalere ulaşabiliyor ve bu nedenle daha fazla sayıda anten ve verici gerekiyor. Ay'da böyle bir sistem kurmak, maliyetleri de epey artırabilir.

Bu nedenle NASA ve Nokia, menzili daha uzun 4G frekanslarından yararlanmaya çalışacak.