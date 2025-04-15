Nokia ve HMD'den 2026'daki ayrılıklarından önce son hamle: Yeni modeller yolda

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Akıllı telefonların hüküm sürdüğü günümüzde, "aptal" olarak nitelendirilen özellikli telefonlar hala belirli bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor.

Ancak 2026 yılı itibarıyla bildirimler, konum takibi, kameralar ve algoritmaların karmaşık dünyasından uzaklaşmak isteyenler için seçenekler azalabilir.

Zira Nokia markası altında telefonlar üreten HMD Global ile Nokia arasındaki lisans anlaşması, 2026'da sona eriyor.

Bu ayrılık öncesinde HMD, Nokia markası taşıyan son bir dizi özellikli telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

EFSANE MODELLER YENİDEN HAYAT BULUYOR

Güvenilir kaynak @smashx_60'ın X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Nokia markası altında beş yeni cihaz daha göreceğiz.

Bu cihazlar arasında Nokia 3510 4G, Nokia 130 Music (2G) ve Nokia 8310 4G gibi nostaljik modellerin yeniden yorumlanmış versiyonları bulunuyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE NOSTALJİK TASARIM BİR ARADA

Nokia'nın son serisinde dikkat çeken modellerden biri de Nokia 5710XA'nın 2025 versiyonu olacak.

Orijinalinde Micro USB bağlantı noktası bulunan bu modelin yeni versiyonunda, günümüz teknolojisine uygun olarak USB Type C portuna geçiş yapılması bekleniyor.

Orijinal Nokia 5710XA (XpressAudio'nun kısaltması), 2022 yılında piyasaya sürülmüş ve kablosuz kulaklıklar için dahili bir şarj bölmesi sunarak benzersiz bir özellikli telefon olmuştu.

Hem medya oynatıcı hem de kulaklık seti olarak işlev gören bu model, yenilenen versiyonuyla da dikkat çekmeyi başarabilir.

UZUN PİL ÖMRÜ VE UYGUN FİYAT AVANTAJI

Nokia özellikli telefonlarının bilinen en büyük avantajlarından biri de klasikleşmiş uzun pil ömrüydü. Nokia 5710XA'nın şarj kutusu olarak da işlev görmesi sayesinde kullanıcılar, kulaklıklarının şarjı bitmesi konusunda endişelenmek zorunda kalmıyordu.

Ayrıca, birçok bağımsız kulaklığın fiyatından daha düşük bir fiyata hem telefon hem de kulaklık sunan cazip bir seçenek olarak piyasada yer almıştı.