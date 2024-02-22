Nokia ve Nvidia güçlerini birleştirdi: Yapay zeka çözümleri geliştirecekler Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia ile ABD'li çip üreticisi Nvidia, mobil ağlarda yapay zeka çözümleri geliştirmek için iş birliği yaptı.

AA & Ensonhaber

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, artık telekomünikasyon ekipmanlarına daha çok yatırım yapıyor.

Nokia ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın mobil ağlarda yapay zeka çözümleri geliştirmek için birlikte çalışacakları bildirildi.

Nokia'dan yapılan açıklamada, şirketin yapay zekaya hazır radyo erişim ağı çözümlerinde Nvidia'nın ürettiği çipleri yazılımlarıyla birlikte kullanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapay zeka, mobil operatör sektöründeki telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerinin manzarasını değiştirmeye hazırlanırken, bu iş birliği yenilikçi telekomünikasyon yapay zeka hizmetlerinin sunulması yoluyla tüketicilere artan değer sunmayı amaçlıyor.

Nokia'nın mobil ağlardan sorumlu başkanı Tommi Uitto, Nvidia ile yapılan iş birliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Nokia düşüşte, Nvidia yükselişte

Nokia'nın hisseleri, mobil şebeke sektöründe zayıflık nedeniyle son birkaç yıldır düşüş gösteriyor.

Nvidia ise bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 6,1 milyar dolar gelir elde etmişti.