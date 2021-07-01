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    Nokia, yeni modellerinde HarmonyOS kullanabilir

    Tayvanlı kaynaklara göre Nokia, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarda Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemine yer verecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 15:33
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    Nokia, yeni modellerinde HarmonyOS kullanabilir

    Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

    HarmonyOS ile birlikte, Huawei'nin ürün gamındaki tüm cihazlar tek bir işletim sistemiyle çalışacak.

    NOKIA, HARMONYOS İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

    Zamanında Android işletim sistemini oldukça geç benimseyen Nokia, sektöre ayak uyduramayıp kan kaybetmişti.

    Tayvanlı kaynaklara göre Finlandiyalı şirket, şimdi ise saf Android'den vazgeçip akıllı telefonlarında Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini tercih edecek.

    Hatta bu akıllı telefonların, yakında tanıtılacak Nokia X60 serisinde yer alması bekleniyor.

    nokia

    NOKIA'DAN AÇIKLAMA

    Nokia'nın gelecekteki akıllı telefon modellerinde HarmonyOS tercih edeceği iddiaları, şirketten açıklama yapılmasına neden oldu. Marka, çıkan haberleri yalanyarak gelecekte Android deneyimi sunmaya devam edeceklerini söyledi.

    Ancak Nokia, Android işletim sistemine sahip telefonlar piyasaya sürerken, diğer yandan da HarmonyOS kullanan modeller de geliştirebilir.

    Öte yandan, HarmonyOS ile birlikte çıkacağı söylenen Nokia X60 serisi hakkında şimdilik net bilgiler yok.

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