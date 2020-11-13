Nokia, yeni nesil 6300 modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia, bir zamanların efsane telefonlarından 6300 modelini güncelleyerek görücüye çıkardı. İşte yeni Nokia 6300 fiyatı ve özellikleri.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, gelecek yıl yeniden küllerinden doğmak istiyor.

Geçtiğimiz yıllarda efsana telefonu 3310'u yenileyerek satışa çıkaran şirket, şimdi de 6300 modelini yeniledi.

NOKIA 6300 ÖZELLİKLERİ

Nokia 6300, tahmin edebileceğiniz gibi günümüz akıllı telefonlarına kafa tutmak için yenilenmedi. Bu nedenle telefonu yeni nesil modellerle kıyaslamak doğru olmaz.

Eski nesilde olduğu gibi tuşlu bir tasarıma sahip Nokia 6300, 4G desteğiyle dikkat çekiyor. 2,4 inç büyüklüğünde QVGA bir ekrana sahip telefon, gücünü Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor.

512 MB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkan telefonda, 1.500 mAh batarya kapasitesi ve VGA arka kamera yer alıyor. Bunun dışında 3.5mm kulaklık girişine de sahip Nokia 6300; Google Asistan desteği, MicroSD kart girişi, FM Radyo, LTE Cat 4, Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS ve çift nano SIM gibi özelliklerle geliyor.

Son olarak sosyal medya kullanıcılarını da unutmayan Nokia 6300, KaiOS uygulama mağazası ile WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler sosyal uygulamaları da destekliyor.

NOKIA 6300 FİYAT

Nokia, 6300 4G için 49 euro'luk bir fiyat etiketi belirledi.

Eski Nokia 6300 modeli:





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