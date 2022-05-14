Nokia'dan 200 megapiksel kameralı telefon geliyor

Nokia N73, Samsung’un iddialı 200 megapiksel kamera sensörü ISOCELL HP1 ile gelebilir.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

Nokia'dan 200 MP kameralı telefon atağı

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, N73 isimli yeni bir akıllı telefon için hazırlıklar yapıyor.

Telefonun hangi özelliklere sahip olacağı şimdilik bilinmese de Nokia, kamera performansına oldukça önem verecek.

İddialara göre şirket, Samsung'un 200 megapiksel ISOCELL HP1 kamera sensörünü N71 modelinde kullanacak.

İlk kullanan Motorola olacak

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürülecek.

200 MP’lik ana kamera, kurulumda devasa bir yer kaplarken ana kameranın altında iki farklı kamera daha yer alıyor.

Xiaomi ise 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu bu yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli dev Samsung'un aynı sensöre sahip telefonu, muhtemelen 2023 yılında tanıtılacak Galaxy S23 Ultra modeli olacak.