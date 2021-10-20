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    Nokia'dan askeri düzeyde dayanıklı telefon: XR20

    Nokia, MIL-STD-810H sertifikasıyla askeri düzeyde dayanıklılık sunan yeni akıllı telefonu XR20'yi duyurdu. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 15:16
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    Nokia'dan askeri düzeyde dayanıklı telefon: XR20

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

    Son zamanlarda 5G destekli ve dayanıklı modellere ağırlık veren şirket, MIL-STD-810H sertifikasıyla askeri düzeyde dayanıklılık sunan yeni akıllı telefonu XR20'yi tanıttı.

    NOKIA XR20 ÖZELLİKLERİ

    6,67 inç büyüklüğünde FHD+ ekrana sahip Nokia XR20, Qualcomm Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor.

    6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonun arka kısmında 48 MP + 13 MP olmak üzere çift kamera, ön kısmında ise 8MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

    nokia xr20

    18 watt kablolu ve 15 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.630 mAh bataryaya sahip Nokia XR20, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

    İki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek Nokia XR20, 625 dolardan satışa çıkacak.

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