Nokia'dan büyük başarı: Ay'a 4G ağı kuruldu

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Nokia'nın Ay'da ilk 4G/LTE ağını kurma ve cep telefonu görüşmesi yapma girişimi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Ay'da ilk 4G araması hayali, Intuitive Machines'in Athena iniş aracının beklenmedik bir şekilde yan yatmasıyla gerçekleşemedi. Ancak bu durum, Nokia'nın Ay'daki 4G ağı projesinin başarısını gölgeleyemedi.

Şirket, Ay'da ilk LTE ağını kurarak uzay iletişiminde yeni bir sayfa açtı. Bu başarı, uzayda hücresel iletişim teknolojilerinin geleceği için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, bu görevde elde edilen veriler, gelecekteki Ay görevlerinde iletişim altyapılarının geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacak.

AY'DA BAŞARILI AĞ KURULUMU

Nokia Bell Labs'ın Surface Communications System'ı, Athena iniş aracıyla Ay'a güvenli bir şekilde indi. İniş aracının yan yatmasına rağmen, Nokia LTE ağını Ay'ın güney kutbu bölgesine başarıyla yerleştirmeyi başardı.

Şirket, ağın çalışmasının temel yönlerini, operasyonel verilerin Dünya'ya iletilmesi de dahil olmak üzere doğruladı.

Bu, Ay'da ilk kez bir hücresel ağın kurulması ve test edilmesi anlamına geliyor. Güç yetersizliği nedeniyle iniş aracının kapanmasından önce Nokia Bell Labs, 25 dakika içerisinde birden fazla testi başarıyla tamamladı.

Intuitive Machines'in Athena iniş aracının yan yatması, görevdeki birçok hedefi olumsuz etkiledi.

Özellikle, Ay'da ilk hücresel telefon görüşmesi yapılması planı, iniş aracının güneş panellerinin yanlış yönlendirilmesi nedeniyle gerçekleşemedi.

Bu durum, şirketin hisselerinde de önemli bir düşüşe neden oldu. Ancak, Nokia'nın Ay'daki 4G ağı projesinin başarısı, bu aksaklığın etkilerini hafifletti. Şirket, gelecekteki görevler için önemli bir deneyim kazandı.

GELECEK AY GÖREVLERİ İÇİN KRİTİK VERİLER

Nokia'nın Ay'da kurduğu 4G ağı, gelecekteki Ay görevleri için kritik bir altyapı oluşturuyor. Bu ağ, astronotların ve uzay araçlarının iletişimini sağlayacak, veri aktarımını kolaylaştıracak ve uzay araştırmalarına önemli katkılar sunacak.