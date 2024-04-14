Nokia'dan tuşlu telefon atağı: Nokia 6310, 230 ve 5310 HMD Global, eski telefonları yenilemeye devam ediyor. Şirket, şimdi de üç yeni Nokia telefon duyurdu.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, ürün yelpazesine üç yeni model ekledi.

HMD Global, yakın zamanda 2024 yılı için klasik özellikli telefonlarından üçünü yeniledi.

Nokia 6310 (2024), Nokia 5310 (2024) ve Nokia 230 (2024) resmi olarak tanıtıldı. Peki bu telefonlar hangi özelliklere sahip? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

Nokia 230

Ekran: 2.8 inç, QVGA

RAM: 8 MB

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 2MP ön, 2MP arka (LED flaşlı)

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör

Boyut: 124.6 x 53.4 x 10.9 mm

Nokia 6310

Ekran: 2.8 inç, QVGA

RAM: 8 MB

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 0.3 MP

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & hoparlör

Boyut: 135.5 x 56 x 14.1 mm

Nokia 5310

Ekran: 2.8 inç, QVGA

RAM: 8 MB

Depolama: 16 MB (microSD ile 32GB’a kadar artırılabilir)

İşlemci: Unisoc 6531F

Kamera: 0.3 MP

Batarya: 1450 mAh, 27 güne kadar bekleme süresi

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık jakı, USB-C

Ses: Çift hoparlör, FM radyo, MP3 player, 1 mikrofon & 2 hoparlör

Boyut: 132 x 57 x 13.1 mm

2G bağlantı desteğine sahip telefonların fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı gibi bilgiler henüz açıklanmadı.