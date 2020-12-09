Nokia’dan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, önümüzdeki günlerde yeni bir giriş seviyesi modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bir zamanların efsana telefon üreticisi Nokia, yeniden eski günlerine dönmek için yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Gelen bilgilere göre HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten şirket, kısa bir süre sonra bütçe dostu bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkacak.

TA-1335 model numarasına sahip yeni model, Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Kurumu’nda (TENAA) ortaya çıktı.





ÖZELLİKLER NASIL OLACAK

Yayınlanan resmi evraklara baktığımızda, yeni Nokia modelinin Android 10 işletim sistemiyle geleceğini görüyoruz. Giriş seviyesi olarak karşımıza çıkan yeni telefonda, 2GB RAM ve 64GB depolama alanı yer alacak.

Cihazın arka ve ön panelinde ise 8MP'lik tekli kamera sensörlerinin yer alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonda 5G desteği yerine 4G seçeneği kullanıcılara sunulacak.

Son olarak 122 gram ağırlığında olan akıllı telefonun, 2500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

HMD Global'in yeni Nokia akıllı telefon modelinin TENAA veri tabanında görünmesi, çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Telefonla ilgili yeni gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.