Nokia'dan yeni adım: Askeri birliklere 5G teknolojileri sunacak Nokia'dan iki yetkili kısa bir süre önce NATO'nun savaş geliştirme komutanlığını ziyaret etti. Şirket, askeri birliklere 5G teknolojileri sunmak için çalışıyor.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, aynı zamanda 5G teknolojilerinde söz sahibi olmak istiyor.

Askeri birliklere 5G teknolojileri sunacak

NATO'nun savaş geliştirme komutanlığı olan Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nı ziyaret eden Nokia'dan iki üst düzey yetkili, General Philippe Lavigne ile bir araya geldi.

Görüşmede, 5G teknolojisinin askeri operasyonlarda kullanılma durumu tartışıldı.

Ana gündem maddeleri arasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin entegrasyonu ve siber güvenlik konuları da yer aldı.

Nokia yetkilileri, 5G teknolojisinin askerlere büyük stratejik avantajlar sağlayacağını düşünüyor.

Bunlar arasında daha iyi durumsal farkındalık ve daha hızlı karar verme yeteneği yer alıyor.

5G, savaş alanında iletişim hızını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırarak sahadaki tüm unsurların anlık bilgi paylaşmasına izin verebilir.

Nokia'nın 5G teknolojisinin askeri alandaki kullanımı, savaş alanlarının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir.

Bu alandaki gelişmeler, önümüzdeki yıllarda yeni nesil savaş taktikleri ve stratejilerinin ortaya çıkmasına yol açacak.