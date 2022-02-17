Nokia'nın uygun fiyatlı modeli G11 tanıtıldı: İşte özellikleri

Nokia'nın yeni uygun fiyatlı modeli Nokia G11, şirketin web sitesi üzerinden sessizce tanıtıldı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Nokia G21 modelinden sonra, şimdi de Nokia G11 ile karşımıza çıktı.

Nokia G11'in özelliklerine baktığımızda, G11 modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olduğunu görüyoruz.

NOKAI G11 ÖZELLİKLERİ

Nokia'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre, telefonda 6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızı sunan HD+ LCD bir ekran bulunuyor.

Gücünü Unisoc T606 yonga setinden alan Nokia G11, 3GB RAM ve 32GB depolama alanıyla giriş seviyesi kullanıcıları hedef alıyor.

Telefonun arka kısmında 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere üçlü arka kamera, ön kısmında ise damla çentiğine yerleştirilmiş 8MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ve Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Nokia G11'in fiyatı 159 euro olarak açıklandı.