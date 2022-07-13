Nokia'nın zaferi: OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı

Nokia ve OPPO arasında süregelen 5G patent anlaşmazlıklarında Alman mahkemesi, OnePlus ve Oppo ürünlerinin satışına yasak getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Nokia, 4G ve 5G patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile Oppo’ya 4 farklı ülkede dava açmıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ise, Nokia’ya 9 farklı ülkede karşı dava açarak Nokia ile mücadele etmeye çalışsa da bu çabalar boşa çıktı.

Almanya Mannheim Bölge Mahkemesi, Nokia ve Oppo davasında kararını verdi ve Nokia'yı haklı buldu.

OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı

Mahkemenin kararı ile Oppo ve OnePlus ürünleri artık Almanya’da satılamayacak. Oppo, hızlıca mahkeme kararına karşı çıksa da Oppo’nun bu itirazı da reddedildi.

Dava henüz tamamen sonuçlanmadı ve önümüzdeki aylarda yeni duruşmalar gerçekleşecek.

Nokia, 3 ayrı bölgesel Alman mahkemesinde OPPO’ya karşı beş patent ihlali nedeniyle toplamda 9 dava açmıştı.