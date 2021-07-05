Norveç, sosyal medya kullanıcılarına filtre yasağı getirdi

Norveç'teki yeni yasaya göre, sosyal medyada filtre veya photoshop kullanan insanlar, paylaşımında bunu belirtmek zorunda kalacak. Kurallara uymayanlara ise para cezası var.

Başta Instagram olmak üzere, günümüzde birçok sosyal medya uygulamasında kullanılan filtreler, son yıllarda tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Sosyal medyadaki filtreler sayesinde bambaşka bir görünüme ve vücuda sahip olan kullanıcılar, paylaşımlarıyla takipçilerini yanıltabiliyor.

Üstelik yapılan paylaşımlarda filtre kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek oldukça zor oluyor.

NORVEÇ OLAYA EL ATTI

Norveç Çocuk ve Aile Bakanlığı, gerçekçi olmayan güzellik standartlarıyla mücadele etmek için yeni bir karar aldı.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımlarında photoshop ve filtre kullanıp bunu gizlemenin suç olduğuna kanaat getirdi.

Mecliste kabul edilen tasarıya göre, artık sosyal medyada beden ölçülerini, beden şekillerini ya da ten renklerini değiştirerek paylaşım yapan kullanıcılar, bakanlığın hazırladığı etiketi kullanmak zorunda kalacak. Böylece diğer kullanıcılar, paylaşılan fotoğrafta filtre kullanıldığını görebilecek.

Şimdilik yalnızca markaları ve sosyal medya fenomenlerini ilgilendiren bu yasa, gelecekte tüm Norveç halkı için geçerli olabilir.

UYMAYANA PARA CEZASI VAR

Yeni yasaya göre, filtre kullandıktan sonra paylaşımında bakanlığın etiketine yer vermeyen kullanıcılara para cezası kesilecek. İhlallerin tekrarı halinde ise hapis cezası devreye girecek.