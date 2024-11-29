Nubia'nın yeni katlanabilir telefonu Flip 2 yakında tanıtılacak

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ZTE, bu yılın başlarında ilk katlanabilir telefonu ZTE Libero Flip'i tanıtmıştı. Daha sonra Nubia Flip adıyla küresel pazarda da satışa sunulan telefon, katlanabilir telefon pazarında dikkat çekici bir seçenek olmuştu.

Şimdi ise şirket, Nubia Flip 2 ile bu başarısını devam ettirmeyi hedefliyor.

NUBIA FLIP 2 ORTAYA ÇIKTI

Nubia Flip 2 (NX732J), Çin'in TENAA sertifikasyon ajansında ortaya çıktı. Bu listeleme, telefonun yakında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

TENAA listesinde yer alan bilgilere göre, Nubia Flip 2, selefine göre bazı önemli tasarım değişiklikleriyle geliyor.

NUBIA FLIP 2 ÖZELLİKLERİ

Nubia Flip 2'nin en dikkat çekici özelliği, 3 inçlik AMOLED kapak ekranı. Bu ekran, selefinin 1.9 inçlik ekranına göre önemli ölçüde daha büyük.

Ayrıca, kapak ekranı artık dikdörtgen şeklinde. Telefonun arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP ikincil sensör bulunuyor.

Nubia Flip 2'nin ana ekranı ise 6.85 inçlik AMOLED bir panel. Bu ekran, 1.188×2.970 piksel çözünürlüğe sahip. Telefonun ön tarafında ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Nubia Flip 2'nin boyutları, selefiyle neredeyse aynı. Ancak, yeni telefon 193 gram ağırlığıyla biraz daha hafif. Nubia Flip'in ağırlığı ise 214 gramdı.

TENAA listesinde Nubia Flip 2'nin yonga seti belirtilmemiş. Ancak, telefonun 6 GB, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Nubia Flip, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine sahipti. Nubia Flip 2'nin de orta sınıf bir yonga setine sahip olması bekleniyor. Ancak, yonga setinde bir yükseltme görme ihtimalimiz de var.

Nubia Flip 2'nin pil kapasitesi ise 4.220 mAh. Bu, Nubia Flip'in 4.310 mAh pil kapasitesine göre biraz daha düşük.

Nubia Flip 2'nin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Ancak, TENAA sertifikasyon listesinde ortaya çıkması, telefonun yakında tanıtılabileceğine işaret ediyor.