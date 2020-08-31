Nükleer atıkla çalışan telefon bataryaları geliyor

Kaliforniya merkezli bir batarya şirketi Nano Diamond Battery (NDB), nükleer atıklardan oluşan bataryalar ile akıllı telefonlardaki şarj sorununu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Ancak batarya kapasitesi, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Kaliforniya merkezli bir batarya şirketi Nano Diamond Battery (NDB), akıllı telefonlardaki şarj sorununu tamamen ortadan kaldırmak için nükleer atıklardan yapılan yeni bataryalar üzerinde çalışıyor.

Şirketin CEO’su Nima Golsharifi, yeni teknolojide ticari prototip aşamasına geçtiklerini, ancak pandemi nedeniyle çalışmalarının aksadığını açıkladı.





NÜKLEER ATIKLARDAN BATARYA YAPILACAK

Laboratuvar açıldıktan 6 ila 9 ay sonra prototipin tamamlanacağını öngören şirkete göre, bu devrim niteliğindeki bataryalar nükleer atıkla çalışıyor.

Nükleer atıklar, son derece ölümcül olduğu ve yok olması binlerce yıl sürdüğü için genellikle okyanus tabanda veya yer altında depolanıyor.

NDB ise bu atıkların, akıllı telefon bataryalarına güç sağlamak için güvenle kullanılabileceğini söylüyor.

Şirkete göre bu; grafit nükleer atıkların önce saf bir forma, sonra da elmasa dönüştürülmesiyle mümkün olabilir.





TELEFONLARA 9 YIL ŞARJ ÖMRÜ SUNACAK

NDB şirketine göre nükleer atıklardan oluşacak bu bataryalar; akıllı telefonlarda 9 yıl, daha küçük sensörlü teknolojilerde ise 28 bin yıl şarj ömrü sunacak. Ayrıca şirkete göre yeni bataryalar, elektrikli otomobillerde kullanılan lityum-iyon pillerden de daha ucuz olacak.

Daha da önemlisi yeni bataryalar, çevreye zarar verebilecek herhangi bir emisyon veya zararlı yan ürün üretmeyecek.

Eğer NDB söz konusu bataryaları hayata geçirirse, hem akıllı telefonlardaki şarj problemi ortadan kalkacak hem de Dünya'yı tehdit eden nükleer atık miktarı bu sayede azalmış olacak.