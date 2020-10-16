Numara komşusu ne demek? Numara komşusu nasıl bulunur?

Numara komşusu ne demek? Numara komşusu nasıl bulunur?

Sosyal medyada trend olan 'Numara komşusu' akımı merak ediliyor. Numara komşusu nedir, nasıl bulunur?

Her geçen gün değişen trendler, challange ve akımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformları üzerinden kullanıcıarın 'Numara Komşu'larıyla mesajlaşmalarını paylaşması trend haline geldi. Numara komşusu nedir, nasıl bulunur gibi soruların cevapları kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

NUMARA KOMŞUSU NEDİR?

Bir sosyal medya kullanıcısının aklına tesadüfen gelen yöntemle numara komşusuna mesaj atması ve konuşması trendlere düşmüştü ve kısa sürede birçok kişi numara komşularıyla konuşmaya başladı.

Numaralarını bu şekilde değiştirerek numara komşularına mesaj atan kullanıcılar bu mesaj görüntülerini Twitter hesaplarından paylaşarak akımı başlattı.

Sosyal medyanın yeni akımı numara komşusu ile mesajlaşmak için numara komşusu nasıl bulunur sorusu araştırılıyor.

NUMARA KOMŞUSU NASIL BULUNUR?

Numara Komşusu’ akımında, numaranızın son rakamının bir aşağıda ya da yukarıdaki rakamıyla değiştiriliyor. Örnek vermek gerekirse, numaranız, ‘456’ ile bitiyorsa, bunu, ‘455’ ya da ‘457’ olarak yaparak numara komşusu bulunuyor.

Numaralarını değiştirerek numara komşularına mesaj atan kullanıcılar bu mesaj görüntülerini Twitter hesaplarından paylaşarak akımı başlattı. Kullanıcılardan bazıları ünlü kişilere denk geldiğini iddia etti.

Bir kullanıcı paylaştığı mesajda Numara Komşusu'nun sosyal medya fenomeni Danla Biliç olduğunu paylaştı.

NUMARA KOMŞUSU AKIMI ETİK Mİ?

Kullanıcıların cep telefonlarının son hanesindeki rakamın bir üstüne veya bir altına denk gelen ve sahibi bilmedikleri numaralara mesaj göndermesine dayanan numara komşusu akımı, konuşmaların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

GİZLİLİK AYARI

En sık kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta fotoğrafınızın başka kişiler tarafından görülmesini istemiyorsanız uygulama içinde 'Ayarlar > Hesap > Gizlilik' adımlarını takip edebilirsiniz. Bu sekmeden profil fotoğrafınızın, 'Hakkımda' kısmındaki bilgilerinizin kimler tarafından görüleceğini ve sizi kimlerin gruplara ekleyebileceğini düzenleyebilirsiniz.