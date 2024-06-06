NVIDIA, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli 2. şirketi oldu Yapay zekaya olan yoğun ilgi sayesinde hisse değerleri fırlayan NVIDIA, artık dünyanın en değerli 2. şirketi konumunda.

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Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla yükselmişti.

Nvidia'ya Elon Musk dopingi

Nvidia'nın hisselerine Elon Musk desteği geldi. Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yatırımcılardan 6 milyar dolar topladı.

Musk'ın, xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’nın H100 grafik işlemcisini kullanacağı belirtildi.

Nvidia Apple'ı geçti

ABD'de borsaların kapanması ile birlikte Nvidia hisseleri, günü yüzde 5'lik bir yükseliş ile 1,224 dolar seviyesinde kapatmış oldu.

Böylece firmanın borsadaki değeri 3 trilyon doları geçerek 3 trilyon 14 milyar dolara yükseldi.

Son yükselişle birlikte Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi olmayı başardı. İlk sırada ise 3 trilyon 90 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft yer alıyor.

Gözü Microsoft'un koltuğunda

Nvidia'nın son dönemdeki yükselişine bakıldığında, kısa süre içinde Microsoft'u geçerek zirveye yerleşmesi bekleniyor.