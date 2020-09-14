NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın aldığını duyurdu: İşte tüm detaylar

NVIDIA, ARM'yi 40 milyar dolara satın aldığını duyurdu: İşte tüm detaylar

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, yarı iletken sektörünün önemli isimlerinden ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirdi.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurdu. 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, diğer kısmı da hisse senedinden oluşacak.

İngiltere merkezli ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı. NVIDIA'nın piyasa değeri ise 260 milyar dolar bandında yer alıyor.





AMD ENDİŞELİ

NVIDIA'nın ARM'yi satın alması, rakibi AMD'yi de oldukça endişelendirecek. Çünkü söz konusu satın alma ile birlikte, NVIDIA artık ARM tabanlı grafik kartları oluşturabilecek. Bu da gelecekte oldukça güçlü NVIDIA grafik kartları göreceğimiz anlamına geliyor.