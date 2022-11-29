NVIDIA, en popüler ekran kartlarının üretimini durdurdu

NVIDIA, Steam'e göre en çok kullanılan ekran kartları listesinde yer alan GTX 1660 ve RTX 2060'ın üretimini sonlandırdı.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz aylarda düzenlenen GeForce Beyond etkinliğinde yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı.

Etkinlik kapsamında RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını duyuran NVIDIA, yavaş yavaş eski modellerini sonlandırıyor.

Firma, NVIDIA, Steam'e göre en çok kullanılan ekran kartları listesinde yer alan GTX 1660 ve RTX 2060'ın üretimini sonlandırma kararı aldı.

Oyuncular arasında popülerdi

2019 yılında çıkan RTX 2060 ve GTX 1660, Steam’in Ekim 2022 verilerine göre oyuncuların en çok kullandığı ikinci ve sekizinci ekran kartı olarak dikkat çekiyor.

Üç yıldır piyasada olan ve kullanıcılar tarafından çok sevilen bu kartlar sayesinde oyuncular, düşük bütçeyle oyunlarda Nvidia’nın DLSS ve ışın izleme gibi teknolojilerinden faydalanıyordu.

Bu işlemci ile üretilmiş kartlar, stoklar bitene kadar muhtemelen aylarca raflarda kalacak.