Nvidia GeForce Now nedir, ne işe yarar? GeForce Now Türkiye paketleri hakkında..

Nvidia GeForce Now nedir, ne işe yarar? GeForce Now Türkiye paketleri hakkında..

Nvidia tarafından oluşturulan GeForce Now, Turkcell ile Türkiye’de hizmet vermeye hazırlanıyor. Mart ayında kullanıma sunulacak olan Now GamePlus hizmetinin abonelik paketleri açıklandı.

Oyun severlerin sıkça kullandığı oyun sitelerinden biri olan GeForce Now, Turkcell Gameplus ile Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak.

Mart ayında kullanıma sunulacak olan Gameplus platformunun abonelik paketleri açıklandı. Nvidia, kullanıcılar için iki farklı paket sunacak.



Peki, GeForce Now GamePlus nedir, nasıl kullanılır? GeForce Now Türkiye paketleri nasıl?

İşte, Nvidia tarafından geliştirilen GeForce Now GamePlus hakkında merak edilenler…

GEFORCE NOW GAMEPLUS NEDİR?

Nvidia tarafından kullanıma sunulan GeForce Now, oyunculara gerçek zamanlı oyun deneyimi sunan bulut tabanlı bir hizmettir.

GEFORCE NOW GAMEPLUS NE İŞE YARAR?



GeForce Now, oyun oynamayı daha kolay hale getirecek ve güçlü donanım ihtiyaçlarını ortadan kaldıracak. Böylece oyunlara çok daha rahat ulaşılabilecek.

Apex Legends, The Witcher serisi, Fornite, League Of Legends ve Cyberpunk 2077 gibi ve 650'den fazla oyunu bünyesinde barındıran, Nvidia GeForce Now Gameplus yeni çıkan oyunları bünyesine ekleyecek.

Bu sayede oyuncular kullandıkları cihazlara bağlı kalmadan tüm oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden yüksek çözünürlükte oynayabilecek.

Turkcell tarafından aktarılan bilgiye göre, daha önce alınan GeForce Now üyeliği GamePlus'ta aktif olmayacak.

GEFORCE NOW TÜRKİYE PAKETLERİ



Mart ayında kullanıma sunulacak olan Gameplus platformunun abonelik paketleri açıklandı. Nvidia, kullanıcılar için Basic ve Premium şeklinde iki farklı paket sunacak.

Basic paketi, ücretsiz olacak ve oyunculara Premium’dan farklı olarak 1 saatlik oyun deneyimi sunulacak. Ücretsiz hesaplar oyuna girmek için sıra bekleyecek.

Premium paketinde, süre sınırlaması bulunmayacak ve oyuncular RTX özelliğini de oyunlarda kullanabilecek.

Nvidia GeForce Now servisinin ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.





NVIDIA GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Nvidia GeForce Now özellikleri şu şekildedir: