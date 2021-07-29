NVIDIA GeForce Now, Türkiye'ye ikinci sunucusunu açtı

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now, Ankara'nın ardından ikinci sunucu merkezini İstanbul'da faaliyete geçirdi.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ SUNUCU AÇILDI

NVIDIA, geçtiğimiz mart ayında Geforce Now servisini ülkemize getirmişti. Game+ ortaklığıyla ülkemizde hizmet veren şirket, Ankara’da açılan ilk sunucunun ardından ikinci sunucusunu İstanbul’da açtı.

İstanbul’da açılan sunucunun müjdesini veren Game+, yeni sunucuyla birlikte daha iyi performans ve daha az gecikme süreleri sunacağını söyledi.

Ayrıca platform; sınırlı kapasiteye bağlı ani yüklenmeler nedeniyle lansman ve karantina döneminde karşılaşılan bekleme sürelerinin de tamamen sona erdiğini duyurdu.

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI

Ülkemizdeki kullanıcılar; Basic, 3 Aylık Premium ve Premium paketlerden birini seçip GeForce Now servisine abone olabiliyor.

Çeşitli kısıtlamalar içeren Basic paketi tamamen ücretsiz sunulurken, 3 Aylık Premium paketi 179,7 TL'den, Premium paket ise aylık 74,9 TL'den satılıyor.



