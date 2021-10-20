NVIDIA, GeForce oyun süresini Türkiye'de düşürdü

NVIDIA, GeForce Now'ın kullanıcılara sunduğu 1 saatlik kullanım hakkını Türkiye'de yarım saate düşürdü. Ancak diğer ülkelerde hiçbir değişiklik yapılmadı.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

ÜCRETSİZ OYUN SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

GeForce Now’ın kullanıcılara sunduğu ücretsiz abonelik planında, sunucular çok dolu olmadığı sürece kullanıcılar 1 saat ücretsiz oyun oynayabiliyordu.

Webtekno'da yer alan habere göre, hizmetin verildiği diğer ülkelerde 1 saat olarak tanımlanan ücretsiz oynama süresi, Türkiye'de 30 dakikaya düşürüldü.

Bu durum, en azından 1 saat de olsa ücretsiz bulut oyun deneyimini yaşayan oyunseverlerin tepkisine neden oldu.



