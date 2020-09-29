NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti önümüzdeki ay satışa çıkacak

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, RTX 3000 serisinin yeni üyesi RTX 3060 Ti modelini gelecek ay satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İşte RTX 3060 Ti ile ilgili tüm bilgiler.

Aylardır üst seviye ekran kartları RTX 3000 serisinin üstünde çalışan NVIDIA, yeni nesil ekran kartlarını 1 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtmıştı.

NVIDIA’nın tanıttığı RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarının özellikleri ve fiyatları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERİ GENİŞLİYOR: RTX 3060 Ti EKİMDE GELİYOR

Pek çok oyuncu, henüz 4K veya 8K'da oyun oynamadığından ve genellikle belirli bir bütçede kalmak zorunda olduğundan RTX 3080 ve 3090 modellerini tercih edemeyecek. Bu nedenle NVIDIA, seriye yeni alternatifler ekleyerek oyunseverlere sunacak.

NVIDIA, RTX 2080 Ti ile eşdeğer olması beklenen RTX 3060 Ti modelini gelecek ay satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

RTX 3060 Ti ÖZELLİKLERİ

RTX 3060 Ti modelinin özellikleri henüz NVIDIA tarafından onaylanmadı; ancak yeni ekran kartının 4.864 CUDA çekirdeği, 8GB GDDR6 bellek, 448 GB / s bant genişliği ve 180W TDP değeriyle gelmesi bekleniyor. Söz konusu TDP değeri, RTX 3070'in 220W TDP değerinden oldukça düşük.

RTX 3070'in piyasaya 499 dolardan çıkacağını düşünürsek, RTX 3060 Ti modelinin yaklaşık 400 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse NVIDIA, 15 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte RTX 3060 Ti modelini oyunseverlerin beğenisine sunacak.