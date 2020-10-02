NVIDIA, GeForce RTX 3070'in çıkış tarihini yoğun ilgi nedeniyle erteledi

NVIDIA, 15 Ekim'de piyasaya süreceğini açıkladığı yeni ekran kartı GeForce RTX 3070'in çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı.

NVIDIA RTX 3070, şirketin 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtılmıştı. Ancak RTX 3000 serisinde yer alan RTX 3080'in satışa çıkar çıkmaz tükenmesi, oyunseverlerin pek de hoşuna gitmedi.

Nvidia'dan yapılan açıklamada ise yoğun talep nedeniyle böyle bir sorunun yaşandığı ve stok sayılarının artırılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ancak şirket, görünüşe göre aynı sorunu RTX 3070 modelinde de yaşamak istemiyor.

RTX 3070'İN ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

NVIDIA, 15 Ekim'de piyasaya süreceğini açıkladığı yeni ekran kartı GeForce RTX 3070'in çıkış tarihini 29 Ekim'e ertelemek zorunda kaldı.

NVIDIA yetkilileri, tahmin edilenden çok daha fazla müşterinin RTX 3070'e hücum edeceğini, bu yüzden de çıkış tarihini erteleyerek stok adedini artıracaklarını açıkladı.

NIVIDIA RTX 3070 ÖZELLİKLERİ

Nvidia RTX 3070 ekran kartı, 8GB vRAM değerine sahip olacak ve RTX 2080 Ti'dan daha iyi bir performans gösterecek. Ayrıca HDMI 2.1’i de destekleyecek yeni nesil ekran kartı, bu sayede 4K çözünürlükte 120 FPS değeri sunabilecek.

5.888 CUDA çekirdeğine sahip RTX 3070 modelinde aynı zamanda RTX 3080’e benzer bir soğutma sistemi de bulunacak.

NIVIDA RTX 3070 TÜRKİYE FİYATI

Ekim ayında satışa çıkacak RTX 3070’in fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. Yeni kartın ülkemizdeki fiyatı ise 4 bin 805 TL olarak açıklandı.

NVIDIA RTX 3070 DETAYLAR