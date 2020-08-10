NVIDIA RTX 3000 serisi hakkında yeni detaylar belli oldu

NVIDIA'nın Ampere mimarisi ile üreteceği üst seviye ekran kartları RTX 3000 serisi ile piyasaya sürülecek. Yeni kartların tanıtım tarihleri ve bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Nvidia, üst seviye RTX 2000 serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX3000 serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

RTX 3070, 3080 VE 3080TI EYLÜLDE SATIŞTA

Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, önümüzdekie eylül ayında RTX 3070, 3080 ve 3080TI modellerini satışa çıkaracak.

Bu kartlardan RTX 3090 olarak da adlandırılması muhtemel RTX 3080TI modelinde, 24 GB vRam ve 384 bit veri yolu genişliği bulunacak.

Eylül ayında tanıtılması planlanan bir diğer ekran kartı RTX 3070'te 8GB vRam ve 256 bit veri yolu genişliği bulunacak. RTX 3080 ise 10 GB vRAM ve 320 bit veri yolu genişliği ile gelecek.

Ayrıca RTX 3080 modelinin 20 GB'lık bir versiyonun daha olması bekleniyor. Ancak bu model ekim ayının sonlarına doğru pazardaki yerini alacak.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir açıklama yapılmış değil.