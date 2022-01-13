Nvidia RTX 3080 12GB tanıtıldı: İşte fiyatı

RTX 3000 serisini yenileyen Nvidia, RTX 3080 12 GB modelini duyurdu. Yeni ekran kartının satış fiyatı, şimdiden hayal kırıklığı yarattı.

2020 yılının eylül ayında yeni GeForce RTX 3000 ekran kartı serisini tanıtan ve satışa çıkaran NVIDIA, seriye yeni bir model daha ekleyecek.

RTX 3000 kartlarının yenilenmiş versiyonları üzerinde çalışmalarını sürdüren Nvidia, RTX 3080 12 GB modelini resmi olarak duyurdu.

RTX 3080 12 GB NELER SUNUYOR

Ana modelin sahip olduğu GA102-200 yongasının güncellenmiş hali olan GA102-220'den güç alacak RTX 3080 12 GB 8.960 CUDA çekirdeği ile gelecek.

Bununla birlikte 384 bit bellek veri yolu, 350W TDP değeri ve 12 GB GDDR6X belleklere sahip olacak yeni grafik kartı, yüzde 20 artışla 912.4 GBps bellek bant genişliğine ulaşacak.

RTX 3080 12 GB FİYATI

Alman perakende sitesi MindFactory’de listelenen MSI RTX 3080 12 GB MSI Gaming Z Trio modeli 1699 euro fiyatı ile satışa sunuluyor. MSI RTX 3080 12 GB SUPRIM X’in fiyatı ise 1799 euroya kadar ulaşıyor. EVGA ise, kartın fiyatını kendi resmi sitesinde 1249 euro olarak belirledi.