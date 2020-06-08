NVIDIA RTX 3080 ilk defa görüntülendi

NVIDIA'nın bu yıl sonuna kadar satışa çıkaracağı RTX 3080'in, ilk defa bir görüntüsü ortaya çıktı.

Nvidia, üst seviye RTX 20XX serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX30XX serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

Nvidia, Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları hakkında henüz fazla bir bilgi yokken, yeni grafik kartı RTX 3080 ilk defa görüntülendi.

Simetrik bir tasarıma sahip RTX 3080, tasarım olarak oldukça ilgi çekici görünüyor.

RTX 3080'in tasarımında en dikkat çekici detaylardan biri ise çift yönlü olarak üretilmesi. Grafik kartının üzerinde bulunan iki fandan biri yukarıya bakarken, diğeri ise aşağıya doğru bakacak şekilde yerleştirilmiş.

Bu fanlardan alttakinin sabit basınç fanı, üsttekinin ise havayı dışarı çıkarmaya yarayan fan olduğu düşünülüyor.

HENÜZ FAZLA BİLGİ YOK

NVIDIA tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, aslında yeni grafik kartıyla ilgili pek fazla bilgi yok. Ancak yeni serinin, bir önceki RTX2000 serisine göre oldukça güçlü olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir açıklama yapılmış değil.