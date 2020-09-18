Nvidia RTX 3080 stokları dakikalar içerisinde tükendi

NVIDIA RTX 3080, sahip olduğu güçlü özellikler nedeniyle satışa çıkar çıkmaz tükendi. Özellikle kripto para madencilerinin karta yoğun ilgi göstermesi nedeniyle stok sorunları devam edebilir.

NVIDIA RTX 3080, şirketin 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtılmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre RTX 3080'in tüm modelleri, dün satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Yeni karta öylesine yoğun bir talep vardı ki ekran kartı satıcısı EVGA, RTX 3080'i satışa çıkardığında, web sitesinin tarihinin en yoğun trafiğini aldığını açıkladı.





NVIDIA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yoğun talep nedeniyle yeni kartın hiçbir yerde bulunamaması, oyuncuların NVIDIA'ya tepki göstermesine neden oldu. Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah, Nvidia çevrimiçi mağazası da dahil olmak üzere küresel perakendecilerde, GeForce RTX 3080 için benzeri görülmemiş bir talep gördük. Satın almak için bekleyen binlerce kişi nedeniyle web sitemiz geçici olarak devre dışı kaldı.

Ardından sorunları gidererek satışları yeniden açtık. Hatta kartları botların değil gerçek kişilerin aldığını doğrulamak için manuel kontrollere başladık ve sorun yaşanmaması için mümkün olan her şeyi yapıyoruz.

Nvidia ekibimiz ve ortaklarımız, perakendecilere her gün daha fazla RTX 3080 kartı gönderecek. Yaşanan stok sorunu için özür dileriz."

KRİPTO PARA MADENCİLERİNİN İLGİSİ BÜYÜK

RTX 3080'in oldukça yüksek performans göstermesi, özellikle Etherium gibi ekran kartı gücüne dayalı kripto para madencilerinin dikkatini çekti. Öyle ki, söz konusu madencilerin piyasada RT 3080 tedarik sıkıntısı yaratacağı daha önce de gündeme gelmişti.

NVIDIA RTX 3080 ÖZELLİKLERİ

30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak NVIDIA RTX 3080modelinde, 10GB GDDR6X vRAM bulunacak. RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeğine sahip.

RTX 3080, aynı zamanda çok daha sessiz ve daha verimli soğutma sunan ve hava akışını yüzde 55'ten daha fazla iyileştiren için çift fanlı bir tasarımla geliyor. Bu fanlardan birisi ekran kartındaki havayı dışarı çıkaracak ve diğer fan kartı soğutmak için kullanılacak.

NVIDIA RTX 3080 FİYATI

Nvidia'nın güçlü modeli RTX 3080, 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Ekran kartının ülkemizdeki fiyatı ise 6 bin 690 TL olarak açıklandı.