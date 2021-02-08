Nvidia RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bilgiler geldi

Nvidia RTX 3080 Ti ile ilgili yeni bilgiler geldi

Nvidia'nın üzerinde çalıştığı bilinen ve RTX 3000 serisinin en güçlü modellerinden olacak GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda yeni GeForce RTX 3000 ekran kartı serisini tanıtan ve satışa çıkaran NVIDIA, seriye yeni bir model daha ekleyecek.

Serideki ekran kartlarına olan yoğun ilgiden oldukça memnun kalan NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

12GB BELLEK İLE GELECEK

GeForce RTX 3080 ile 3090 arasında konumlanacak RTX 3080 Ti ile ilgili ilk gelen haberler, ekran kartının 20GB GDDR6X bellek ile geleceğini gösteriyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, bu modelde 12GB GDDR6X belleğe yer verecek.

10240 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapacak GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080 ile benzer özelliklere sahip olacak. Tüm bunların dışında, RTX 3080 Ti, 320W TDP değeriyle karşımıza çıkacak.

Önümüzdeki nisan ayında karşımıza çıkması beklenen yeni ekran kartı hakkında tüm bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı.

Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. RTX 3000 serisi ile ilgili detaylı bilgi almak için, "NVIDIA, yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.