NVIDIA RTX 4000 serisi ağustosta geliyor

RTX 3000 serisi satışlarından oldukça memnun olan NVIDIA, RTX 4000 serisini ağustos ayında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, 2020 yılında üst seviye RTX 3000 serisini tanıtmış ve ardından piyasaya sürmüştü.

Özellikle kripto para madencileri tarafından sıkça tercih edilen bu kartların stokları birkaç gün sonra erimişti.

Aylar geçmesine rağmen, RTX 3000 serisinin satışları azalmış değil. Üstelik piyasada kart bulunmadığı için, bu seri karaborsada fahiş fiyatlarla satılıyor.

RTX 4000 serisi geliyor

Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve lansman için gün sayıyor.

RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek

Ağustosta satışa çıkabilir

Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen, ancak enerji tüketimi de aynı oranda artacak olan yeni GeForce RTX 4000 serisi için ağustos ayı işaret ediliyor.

GeForce GTX 4000 serisi için temmuz ortalarında bir tanıtım beklenirken piyasaya çıkacak ilk model de GeForce RTX 4090 olacak.

GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkacak.