Nvidia, Run:ai satın alımı için Avrupa Birliği'nden onay aldı

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olan Nvidia, İsrail merkezli GPU düzenleme platformu Run:ai'yi satın almak için Avrupa Birliği'nden (AB) onay aldı.

AB Komisyonu, Nvidia'nın Run:ai'yi satın almasının Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) rekabet endişelerine yol açmayacağı sonucuna vardı.

AB ONAYI ALINDI, ABD BEKLENİYOR

AB'nin onay vermesine rağmen, anlaşmanın ABD Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. ABD'deki onay sürecinin ne kadar süreceği ve sonucunun ne olacağı henüz bilinmiyor.

YAPAY ZEKA PAZARINDA KONSOLİDASYON

Nvidia'nın Run:ai'yi satın alma girişimi, yapay zeka pazarında artan konsolidasyon trendinin bir örneği.

AB'nin onayı, bu tür birleşmelerin rekabet endişelerine yol açmadığı sürece kabul edilebilir olduğunu gösteriyor.

ANLAŞMA DETAYLARI

Bloomberg'in yerel İsrail medyasına dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın değeri yaklaşık 700 milyon dolar. Anlaşma ilk olarak nisan ayında duyurulmuştu.

Run:ai, yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmak için yazılım çözümleri sunan bir şirket.

Nvidia'nın GPU'larını daha verimli hale getiren Run:ai'nin satın alınması, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki gücünü daha da artıracak.