NVIDIA'nın 40 milyar dolara ARM'yi satın alma işlemi incelemeye takıldı

NVIDIA'nın, rakibi ARM'yi 40 milyar dolara satın almasına yönelik İngiltere'de yapılan incelemeler hala devam ediyor. Şimdilerde daha derin inceleme kararı alındı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmişti.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

İNGİLTERE OLAYA EL ATTI

Geçtiğimiz nisan ayında İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından, ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen tebligat yayınlamış ve inceleme başlatmıştı.

Ancak aylar geçmesine rağmen inceleme tamamlanmadı ve satın alma işlemine henüz onay çıkmadı.

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorres, anlaşma ile ilgili bir soruşturma başlatmayı planlıyor. Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun (CMA) anlaşmayı ‘ulusal güvenlik endişeleri’ sebebiyle inceleyeceği ifade ediliyor.

CMA, daha önce de anlaşma ile ilgili endişelerini sert bir şekilde dile getirmiş ve ARM - Nvidia birleşiminin rekabeti azaltabileceğini açıklamıştı.

6 AY SÜRECEK

İncelemenin yaklaşık olarak altı ay sürmesi bekleniyor. Çıkacak sonuçlarda ise yetkililerin anlaşmayı tamamen engelleyebileceği, mevcut şekliyle onaylayabileceği veya belli tavizlerle gerçekleşmesine izin verebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında anlaşan iki şirket, bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen satın alma işlemini tamamlayamadı. Nvidia, hükümetle görüşmelerin devam ettiğini söylüyor.

ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyor. Ancak şirket NVIDIA'nın bünyesine geçtiğinde, yeni tasarımlarda önceliği NVIDIA'ya verebilir. Bu da rekabet tartışmalarını daha da alevlendiriyor.