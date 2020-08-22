Nvidia'nın güçlü RTX 3090 ekran kartının fiyatı ortaya çıktı

NVIDIA'nın Ampere mimarisi ile üreteceği üst seviye ekran kartı RTX 3090, fiyatıyla birçok kullanıcıyı memnun etmeyecek.

Nvidia, üst seviye RTX 2000 serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX3000 serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları, 1 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılacak.

EN ÜST SEVİYE RTX 3090 HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Yeni ortaya atılan iddialara göre RTX 3000 serisinin en güçlüsü olacak RTX 3090, 1.399 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. RTX 3090 Founders Edition sürümünün fiyatı ise 1.499 dolar olacak.

Bu fiyat, GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition kartından 300 dolar daha yüksek.

Nvidia, RTX 3000 serisinin sunması beklenen performans artışı ve gelişmiş özellikler göz önüne alındığında bu fiyat artışını normal karşılayabiliriz. Çünkü RTX 3090'ın 24GB DDR6X belleğe sahip olması bekleniyor, bu da RTX 2080 Ti'daki vRAM miktarının iki katından fazla .

Ayrıca yeni yapılan sızıntılara göre RTX 3090, RTX 2080 Ti'dan yüzde 50 daha performanslı çalışacak.

RTX 3090 modelinin fiyatlandırması her ne kadar yüksek görünse de Nvidia'nın üst düzey RTX Titan kartıyla karşılaştırıldığında o kadar abartılı olduğunu söylememiz zor.

Örneğin mevcut Turing tabanlı RTX Titan, tıpkı RTX 3090'daki gibi 24GB vRAM ile birlikte geliyor, ancak 2.499 dolardan satılıyor.

Eylül ayında tanıtılması planlanan bir diğer ekran kartı RTX 3070'te 8GB vRamve 256 bit veri yolu genişliği bulunacak. RTX 3080 ise 10 GB vRAM ve 320 bitveri yolu genişliği ile gelecek.

Ayrıca RTX 3080 modelinin 20 GB'lık bir versiyonun daha olması bekleniyor. Ancak bu model ekim ayının sonlarına doğru pazardaki yerini alacak.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir resmi açıklama yok.