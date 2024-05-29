Nvidia'ya Elon Musk dopingi: Piyasa değeri Apple'ı geçebilir Nvidia hisseleri, Elon Musk etkisiyle yüzde 7 yükseldi ve 1.140 dolara ulaştı. Şirketin Apple'ın ile arasında 100 milyar dolarlık fark kaldı.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla artmıştı.

Nvidia'ya Elon Musk dopingi

Nvidia'nın hisselerine Elon Musk desteği geldi. Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yatırımcılardan 6 milyar dolar topladı.

Musk'ın, xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’nın H100 grafik işlemcisini kullanacağı belirtildi.

Musk'ın çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından Nvidia hisseleri, yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 1.140 dolara ulaştı. Son üç günde ise yükseliş yüzde 20'ye yaklaştı.

Apple ile fark kapanıyor

Nvidia'nın piyasa değeri, dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple'a oldukça yaklaştı.

Nvidia'nın piyasa değeri 2,81 trilyon dolara kadar yükselirken, Apple'ın piyasa değeri 2,91 trilyon dolar civarında seyrediyor.

Listenin ilk sırasında 3,2 trilyon dolarlık değere sahip olan Microsoft bulunuyor.

Nvidia'nın gelirleri de hızla artıyor

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde 26 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.