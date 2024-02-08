O anlar paylaşıldı! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın deney anları Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın yaptığı deneylere ilişkin anlar, Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin de artık uzayda bir izi, adımı var...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda birbirinden farklı deneyler gerçekleştirdi ve dönüş yolculuğuna başladı.

Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” dün tam anlamıyla sona erdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı, dün saatler 17.20'yi gösterdiğinde ayrıldı.

Gezeravcı'nın dünyaya dönüşünün başlamasıyla beraber, Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi hesabından yeni bir video yayınladı.

Cisimlerin hareket dinamiklerini inceledi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti. Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin paylaşım yapıldı.

"Uzay fiziğine dair merakınız giderilecek"

Paylaşımda, "Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti.

Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek." ifadesi kullanıldı.

Yapılan deneyler

Gezeravcı videoda; plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi.

Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.

"İlginizin devam edeceğini umuyorum"

ISS'da 3 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı, "Uzayla ilgili deneylere ve araştırmalara olan ilginizin devam edeceğini umuyorum." dedi.