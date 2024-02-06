Ocak ayının en güçlü Android telefonları belli oldu Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, ocak ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte 2024 yılında zirvede olan telefonlar.

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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ocak 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Ocak arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.

Zirvenin yeni sahibi Oppo Find X7 oldu

AnTuTu'nun benchmark testine göre, Ocak 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Oppo Find X7 modeli oldu.

MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 1TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 2 milyon 209 bin 832 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Hemen altında ise 2 milyon 206 bin 859 puanla Vivo IQOO 12 Pro yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılan telefonda 16GB RAM ve 1TB depolama alanı bulunuyor.

Ocak ayının en güçlü 10 android telefonu şu şekilde:

Oppo Find X7

iQOO 12 Pro

ROG 8 Pro

Oppo Find X7 Ultra

iQOO 12

OnePlus 12

Red Magic 9 Pro+

iQOO Neo 9 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100