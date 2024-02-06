Ocak ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ocak 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
AnTuTu’nun 1/31 Ocak arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.
Zirvenin yeni sahibi Oppo Find X7 oldu
AnTuTu'nun benchmark testine göre, Ocak 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Oppo Find X7 modeli oldu.
MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 1TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 2 milyon 209 bin 832 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.
Hemen altında ise 2 milyon 206 bin 859 puanla Vivo IQOO 12 Pro yer alıyor.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılan telefonda 16GB RAM ve 1TB depolama alanı bulunuyor.
Ocak ayının en güçlü 10 android telefonu şu şekilde:
Oppo Find X7
iQOO 12 Pro
ROG 8 Pro
Oppo Find X7 Ultra
iQOO 12
OnePlus 12
Red Magic 9 Pro+
iQOO Neo 9 Pro
Vivo X100 Pro
Vivo X100
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