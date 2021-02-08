Ocak ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu

Ocak ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, ocak ayının en iyi orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı. İşte yeni yılla birlikte orta segmente damga vuran 10 akıllı telefon.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, Ocak 2021'in en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

ZİRVEDE REDMI 10X 5G VAR

Son birkaç ayda zirveden inmeyen Redmi 10X 5G, 2021 yılının başında 401 bin 389 puan alarak en iyi orta segment akıllı telefon oldu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise 398 bin 264 puan alan Redmi 10X Pro 5G modeli yer alıyor. Yine MediaTek’in Dimensity 820 işlemcisine sahip telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.

Üçüncü sırada, 395 bin 463 puan alan Huawei Nova 7 Pro modeli var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 985'ten güç alıyor.

2021'İN EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU

AnTuTu'ya göre, Ocak 2021'in en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklere göz atabilirsiniz.)