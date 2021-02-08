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- Ocak ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu
Ocak ayının en iyi orta segment telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 13:10
- Güncelleme : 08.02.2021 - 13:12
Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.
Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.
Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, Ocak 2021'in en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.
ZİRVEDE REDMI 10X 5G VAR
Son birkaç ayda zirveden inmeyen Redmi 10X 5G, 2021 yılının başında 401 bin 389 puan alarak en iyi orta segment akıllı telefon oldu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise 398 bin 264 puan alan Redmi 10X Pro 5G modeli yer alıyor. Yine MediaTek’in Dimensity 820 işlemcisine sahip telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.
Üçüncü sırada, 395 bin 463 puan alan Huawei Nova 7 Pro modeli var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 985'ten güç alıyor.
2021'İN EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU
AnTuTu'ya göre, Ocak 2021'in en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:
(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklere göz atabilirsiniz.)
- Redmi 10X 5G - 401 bin 389
- Redmi 10X Pro 5G - 398 bin 264
- Nova 7 - 395 bin 463
- Nova 7 Pro - 394 bin 913
- Honor 30 - 390 bin 862
- Honor X10 - 361 bin 347
- Nova 7 SE - 352 bin 728
- Oppo Reno 5 5G - 349 bin 329
- Redmi Note 9 Pro 5G - 347 bin 876
- Realme Q2 Pro 5G - 337 bin 545