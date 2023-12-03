Öğrenciler, dünya ile aynı zamanda yapay zeka kodlayacak Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, dünya genelinde eş zamanlı etkinliklerin gerçekleştirildiği 4-10 Aralık'taki Bilgisayar Bilimleri Haftası'nda, "yapay zeka" temalı etkinliklerde "kodlama" deneyimi yaşayacak.

AA & Ensonhaber

Bilgisayar Bilimleri Haftası'nın organizatörü olan Code.org Türkiye Sorumlusu ve aynı zamanda RobinCode.org'un Kurucusu Gözde Erbaz, kar amacı gütmeyen Code.org'un 2013'ten bu yana başlattığı "Hour of Code" (Kodlama Saati) etkinliğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

186 ülkede 49 farklı dilde düzenleniyor

Erbaz, programlamaya olan ilgiyi artırmayı ve kodlamayı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen bu etkinliğin dünya genelinde 186 ülkede 49 farklı dilde düzenlendiğini vurguladı.

Bugüne kadar 500 milyondan fazla öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinliklerin, Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile öğretmenleri de 2014'ten itibaren bir araya getirdiğini belirtti.

Erbaz,

Ülkemiz, bu etkinlikte, 2014 yılından itibaren 10 milyondan fazla kullanıcı ve oluşturduğu binlerce etkinlikle en başarılı ilk 5 ülke arasında yer aldı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri ile bilgisayar bilimleri eğitimleri alanında, dünyada fark yarattı.

diye konuştu.

Hour of Code etkinliği, 4-10 Aralık'ta

Bilgisayar Bilimleri Haftası'ndaki "Hour of Code" etkinliğinin bu yıl 4-10 Aralık arasında yapılacağını belirten Erbaz,

Tüm okul, öğretmen ve öğrencilerimizi, bilgisayar bilimleri eğitiminde, Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülkemizi en başarılı ülkeler arasına katmaya ve yapay zeka eğitimlerine katılmaya davet ediyoruz.

çağrısında bulundu.

Erbaz, 4-10 Aralık arasında her yaştan öğrenci ve öğretmenlere açık ve ücretsiz bilgisayar bilimleri eğitimlerine "https://hourofcode.com/tr/events" sayfasından katılım sağlanabileceğini bildirdi.

Bu seneki etkinliklerin "yapay zeka ve yaratıcılık" temasıyla düzenleneceğini dile getiren Erbaz, şunları kaydetti: