Olympus, kamera sektöründen tamamen çekiliyor

Kamera ve fotoğraf makinesi üreticisi Olympus, 84 yıldır içinde bulunduğu kamera pazarından çekilme kararı aldı.

12 Ekim 1919 tarihinde kurulan Japon şirket Olympus, 1936'lı yıllarda başladığı kamera ve fotoğraf makinesi üretimini başarılı bir şekilde günümüze kadar devam ettirmeyi başarmıştı.

Ancak akıllı telefon kullanımının bir hayli artması ve telefonların neredeyse fotoğraf makinelerinin yerini alması, kamera pazarına olan ilgiyi bir hayli azalttı.

KAMERA BÖLÜMÜNÜ SATIYOR

Fotoğraf makinesi pazarında öne çıkan markalar arasında bulunan Olympus, kamera bölümünü daha önce Sony Vaio'yu da satın alan Japan Industrial Partners'e satmaya karar verdiğini açıkladı.

Böylece Olympus, 84 yıldır faaliyet gösterdiği kamera sektöründen resmen çekildi.







TIBBI CİHAZ GELİŞTİRMEYE ODAKLANACAK

Olympus'un açıklamasına göre 31 Aralık'a kadar şirket, kamera sektöründen tamamen çekilecek. Sektörden çekildikten sonra firma, tıbbi ekipman üretimine odaklanacak.

Olympus markalı kameralar ise artık Japan Industrial Partners (JIP) şirketinin kontrolünde olacak.