Omicron etkisi: Google, ofise dönüşü yine erteledi

Google, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine ertelemek zorunda kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan omicron varyantı, şirketlerin planlarını değiştirdi.

Daha önce ofise dönüş tarihini gelecek yıla erteleyen Apple, Microsoft ve Amazon gibi şirketlere Google da katılmıştı.

OFİSE DÖNÜŞ ERTELENDİ

Normal şartlar altında Google çalışanları, 10 Ocak'tan itibaren hibrit çalışma sistemine geçecek ve ofislere dönüş başlayacaktı. Ancak yeni varyant, şirketi bu tarihi ertelemek zorunda bıraktı.

Google’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu başkanı Matt Brittin, çalışanlara gönderdiği yazıda, “Salgın ile ilgili belirsizlikler ve yeni seyahat yasaklarıyla birlikte, evden çalışma sürecini uzatmaya karar verdik.

Yeni varyantın tam etkisi henüz anlaşılamazken size net bilgi vermeden ofislere çağıramayız. Avrupa’daki ülkeler kendi yerel risk seviyelerine göre karar verecektir." ifadelerini kullandı.





Google çalışanlarının ne zaman yeniden ofise döneceği net olarak belli değil. Ancak şirket, çalışanların haftada 3 gün işe gelmesini sağlayan hibrit sistemi hayata geçirecek.