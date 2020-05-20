Önemli görev öncesi NASA yöneticisi istifa etti

NASA'nın, İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro görevinden ayrıldı.

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecek.

Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

Ancak bu önemli görev sonrası NASA'da şok bir ayrılık yaşandı. Şirketin İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro, görevinden istifa etti.

ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYORDU

İnsanlı uzay uçuşlarını yöneten Loverro'nun istifa ettiği duyurulsa da Amerikan medyasında NASA Direktörü Jim Bridenstine ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Loverro'nun yerine yardımcısı Ken Bowersox'un vekalet edeceği belirtildi.