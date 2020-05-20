Dolar
6.7958
0.3588%
Euro
7.4349
0.4227%
Altın
1749.58
0.2791%
Borsa
102774.87
0.7765%
G. Altın
382.437
0.6617%
Bitcoin
66362.49
0.392%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Önemli görev öncesi NASA yöneticisi istifa etti

    NASA'nın, İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro görevinden ayrıldı.
    • AA
    • 20.05.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Önemli görev öncesi NASA yöneticisi istifa etti

    NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecek.

    Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak.

    SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

    Ancak bu önemli görev sonrası NASA'da şok bir ayrılık yaşandı. Şirketin İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro, görevinden istifa etti.

    nasa

    ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYORDU

    İnsanlı uzay uçuşlarını yöneten Loverro'nun istifa ettiği duyurulsa da Amerikan medyasında NASA Direktörü Jim Bridenstine ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

    Loverro'nun yerine yardımcısı Ken Bowersox'un vekalet edeceği belirtildi.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir