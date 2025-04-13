OnePlus Nord CE5, dev bir batarya ile satışa çıkacak

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, OnePlus'tan dikkat çekici bir hamle geliyor. Son söylentilere göre, şirketin yeni orta sınıf modeli OnePlus Nord CE5, devasa bir 7100 mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

SmartPrix'in raporuna göre, Nord CE5, uzun ömürlü bir orta sınıf cihaz olarak konumlandırılacak.

Önceki model Nord CE4, 5500 mAh batarya ile gelmişti. 7100 mAh'lik bu sıçrayış, Nord CE5'i, ekran açık süresi uzun olan bir telefon arayan kullanıcılar için daha da çekici hale getirebilir.

ÇİP DETAYLARI BELİRSİZ

Cihazın dahili kod adı "Honda" olarak geçiyor. Ancak bu yeni orta sınıf Android telefonu çalıştıracak çip henüz netlik kazanmadı.

Şu ana kadar gelen bilgilere göre, OnePlus bu modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci veya MediaTek Dimensity 8400 işlemcisini kullanabilir.

LANSMAN TAKVİMİ HENÜZ NET DEĞİL

OnePlus henüz Nord CE5'in varlığını doğrulamadı. Ayrıca bu cihaz için resmi bir lansman tarihi de bulunmuyor.

Bu durum, elimizdeki tüm bilgilerin şu an için sadece söylentilerden ibaret olduğu ve bu şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor.