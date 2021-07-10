OnePlus, popüler uygulamaları yavaşlattığını kabul etti

OnePlus, batarya ömrünü uzatmak ve ısınma sorunlarını önlemek için popüler uygulamaların performansını düşürdüğünü kabul etti. Durumdan rahatsız olan GeekBench ise markayı sıralamadan çıkardı.

ABD'li teknoloji devi Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklamıştı.

Şimdilerde benzer bir durum Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus cephesinde yaşanıyor.

Yapılan incelemeler, Google Play’deki popüler uygulamaların çoğunun OnePlus 9 serisinde beklenenden düşük performans sergilediğini göstermişti.

BİRÇOK POPÜLER UYGULAMA YAVAŞ ÇALIŞIYOR

İncelemeler sonucunda; Microsoft Office, Chrome, Twitter, Google uygulamaları ve popüler tüm sosyal medya uygulamalarının söz konusu modellerde daha düşük performansta çalıştığı belirlendi.

ONEPLUS KABUL ETTİ

OnePlus'tan yapılan açıklamaya göre, OnePlus 9 serisinin çıkışından sonra gelen ısınma ve batarya problemleri sonrası OnePlus Ar-Ge birimi, uygulamaların gereğinden fazla güç tüketmesini engellemek için kısıtlamaya gitti.

Kullanıcılara daha verimli ve akıcı bir kullanım sunmak için böyle bir yolu tercih ettiklerini söyleyen OnePlus ekibi, kullanıcıları pek de memnun etmedi.

Açıklamalara göre Çinli şirket, Google Play’deki popüler uygulamaları kara listeye alıyor ve bu uygulamaların cihazın en güçlü çekirdeklerine olan erişimini kısıtlıyor.

YAVAŞLAMAYI HİSSETMENİZ ZOR

Ortalama kullanıcıların yavaşlamayı hissetmesi oldukça zor, ancak telefonlar Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serisi ile karşılaştırıldığında gözle görülür şekilde daha yavaş kalıyor. Şimdilik bu yavaşlama, standart OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinde görülüyor.

GEEKBENCH, ONEPLUS'I LİSTEDEN ÇIKARDI

Popüler akıllı telefon kıyaslama ve benchmark platformu Geekbench, durumu “benchmark manipülasyonu” olarak yorumladı ve OnePlus 9 serisi telefonları Geekbench sıralamasından çıkardı.