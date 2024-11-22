OnePlus V Flip'in 2025'in 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor

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OnePlus, katlanabilir telefon pazarına bu yılın başlarında OnePlus Open ile giriş yapmıştı.

Yatay katlama tasarımına sahip olan OnePlus Open'ın ardından şirket, şimdi de dikey katlanabilir bir telefon üzerinde çalışıyor.

Sızıntılara göre OnePlus V Flip olarak adlandırılacak olan bu telefon, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

ÇİNLİ MARKALAR KATLANABİLİR PAZARINDAN ÇEKİLİYOR MU

Daha önce OnePlus V Flip'in, Oppo Find N5 Flip'in yeniden adlandırılmış bir versiyonu olacağı yönünde söylentiler vardı.

Ancak Oppo Find N5 Flip'in iptal edildiği haberleri, OnePlus V Flip'in geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Ayrıca, Çinli markaların katlanabilir akıllı telefon pazarından çekildiğine dair raporlar da bulunuyor.

Bu raporlarda, Çin'in katlanabilir akıllı telefon pazarındaki büyümenin beklentilerin altında kaldığı ve bu nedenle bazı markaların karlılık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Vivo ve Oppo gibi şirketlerin son katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmesinin üzerinden uzun zaman geçtiği göz önüne alındığında, bu iddialar daha da güçleniyor.

Xiaomi de katlanabilir telefon pazarında zorluklar yaşıyor. Mix Fold 4 ve Mix Flip modelleri, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, şu anda belirsiz bir durumda. Teknolojinin gelişmesi ve fiyatların düşmesiyle birlikte katlanabilir telefonların popülerliği artabilir. Ancak şu an için, bu pazarın geleceği hakkında kesin bir şey söylemek zor.