Oort bulutu, Güneş sistemini çepeçevre saran ve içerisinde milyonlarca kuyruklu yıldızın bulunduğu bir kuşaktır.

Oort bulutu nedir sorusunun yanıtına geçmeden önce, neden böyle bir kavramın ortaya çıktığına bakmamız gerekiyor.

1932'de Estonyalı astronom Ernst Öpik, uzun dönemli kuyruklu yıldızların Güneş sisteminin en dış kenarında yörüngede bir buluttan geldiğini ileri sürdü. Öpik, uzaklarda bir yerde bir kuyruklu yıldız deposunun olduğundan ilk defa bu yıl bahsetti.

Güneş sisteminin varlığı boyunca, kuyruk yıldızların nereden geldiği ise tam olarak belirlenemedi.

OORT BULUTU NEDİR?

Ooort bulutu, Güneş'ten yaklaşık 300 milyar kilometre uzaktan başlayıp, 15 trilyon kilometre uzaklığa kadar giden ve tüm Güneş sistemini çepeçevre saran bir kuşaktır. Bu kuşağın içerisinde, milyonlarca kuyruklu yıldız olduğu tahmin ediliyor.

Oort bulutu nedir sorusunu cevapladık, ancak bu kuşak oldukça uzak olduğundan hakkında hiçbir gözlem veya keşif bulunmuyor. Oort bulutu tamamen varsayımlara dayanarak oluşturulan bir kavram.

Kuyruklu yıldızların yörüngeler,i yakınından geçtikleri yıldızlar tarafından değiştirilebilir. Güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yaklaşık 270 bin astronomik birim (1 astronomik birim: 149,5 milyon km) olduğunu düşünürsek, bu yıldız Oort bulutundan gelen kuyruklu yıldızların yönünü değiştirip Güneş sistemine doğru yönelmelerini sağlayabilir.

Bu özelliklerinden dolayı Oort bulutu, donmuş kuyruklu yıldızların deposu olarak da anılır.



