OpenAI CEO'su Sam Altman'dan çağrı: Yapay zeka için nükleer füzyon şart OpenAI CEO'su Sam Altman, gelecekte yapay zekanın yeteneklerinin gelişmesiyle birlikte büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyulacağını belirtti.

ensonhaber.com

Son zamanlarda, yapay zeka teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ancak bu durum, gelecekte çok büyük enerji ihtiyacı ortaya çıkarabilir.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman, yeni nesil yapay zekanın sınırsız bir güç kaynağına ihtiyaç duyacağını söylüyor.

Nükleer füzyon şart

Altman'a göre bunu karşılayabilecek tek güç kaynağı, enerji üretmek için Güneş'te meydana gelen doğal reaksiyonları taklit eden nükleer füzyon.

Bilim insanları, son yıllarda her ne kadar büyük atılımlar yaşansa da füzyon gücüne ulaşmanın yıllar alabileceğini söylüyor.

Altman, daha önce Helion Energy adlı ABD merkezli bir nükleer füzyon firmasına kişisel olarak 375 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şirket, 2028 yılına kadar yeni nesil teknolojiyi kullanarak ticari ölçekte elektrik üretmeyi hedefliyor.

Helion Energy, ayrıca Microsoft'tan nükleer füzyon enerjisi için bir satın alma anlaşması imzaladı.

Nükleer füzyon nedir

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.

Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.

Nükleer füzyon, nükleer fisyondan çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor.